İncirde hasat mesaisi

Bu yıl geçen yıla göre 8 gün geç başlayan hasatta toplanan incirler, soğuk hava deposuna gönderiliyor. Havanın sıcak olması nedeniyle hasat, öğle saatlerine kadar devam edebiliyor. Bölgede incir alım satımı yapan Yahya Anlıak, taze incirde rekoltenin iyi seviyede olmasını umut ettiklerini, Nazilli’den 10-15 bin tona yakın ürün çıkmasını beklediklerini söyledi. Anlıak, 14-15 liradan ürünün alıcı bulduğunu kaydetti.