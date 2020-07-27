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    HaberlerEge Haberleri İncirde hasat mesaisi
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    27.07.2020 - 00:02 |

    İncirde hasat mesaisi

    İncirde dünyanın en büyük üretim havzalarının bulunduğu Aydın’da sarılop cinsi incir üreticileri hasat mesaisi yapıyor.

    İncirde hasat mesaisi

    Bu yıl geçen yıla göre 8 gün geç başlayan hasatta toplanan incirler, soğuk hava deposuna gönderiliyor. Havanın sıcak olması nedeniyle hasat, öğle saatlerine kadar devam edebiliyor. Bölgede incir alım satımı yapan Yahya Anlıak, taze incirde rekoltenin iyi seviyede olmasını umut ettiklerini, Nazilli’den 10-15 bin tona yakın ürün çıkmasını beklediklerini söyledi. Anlıak, 14-15 liradan ürünün alıcı bulduğunu kaydetti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hasat Bayramı'nı kutladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerin "Hasat Bayramı"nı kutladı.
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