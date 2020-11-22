İneklere rakip geldi!

İspanya Tarım Gıda ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü öncülüğünde yürütülen proje kapsamında deve sütünden peynir, yoğurt, ayran ve kefir üretildi. Aydın İncirliova’da faaliyet gösteren Kaya Kardeşler Deve Çiftliği’nde yürütülen Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketiminin Artırılması projesine, Adnan Menderes Ünversitesi de (ADÜ) destek verdi.



‘Dünyaya duyuracağız’

Çiftliğin sahibi olan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “Deve sütü ürünlerini Aydın’ın dışına Türkiye ve dünyaya pazarlayacağız. Hiç aklımızda olmayan, işbirliğiyle yapılan, başarılı bir proje oldu. Bu ürünlerle ilçemizin adını dünyaya duyuracağız” dedi.

Projenin Türkiye koordinatörü ve ADÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç ise, “Deve sütü sağlık üzerine olan olumlu etkilerinden dolayı dünya genelinde yüksek bir ilgi görüyor. Özellikle Avrupa deve sütüyle ilgili son yıllarda deve sütü işletmeleri kuruyor. Üretilen sütü ürüne dönüştürmeye yönelik ciddi çalışmalar yapıyor” diye konuştu.

Bilimsel araştırmalar



10 kilogram sütten 1 kilogram peynir ürettiklerini belirten ADÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selda Bulcan da, “Deve sütünün antikanserojen, antitümör, antitüberküloz etkisi ve otistik çocuklarda faydası var. Antidiyabetik etkisi de var. Bunlar bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış” ifadelerini kullandı.