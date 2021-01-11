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    HaberlerEge Haberleri İngilizce dersini online görüyorlar
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    11.01.2021 - 00:03 |

    İngilizce dersini online görüyorlar

    Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, öğrencilerin uzaktan eğitimle aldıkları derslere destek olması amacıyla zoom üzerinden online kitaplardan yararlanılarak İngilizce dersi yapıyor.

    İngilizce dersini online görüyorlar

    Toplam 176 öğrencinin yer aldığı derslere, 4-5-6-7-8. sınıf öğrencileri katılıyor. 20 kişilik online sınıflarda MEB müfredatına uygun olarak işlenen derslerle, İngilizce anlama, dinleme ve konuşma becerilerinin de geliştirilmesi amaçlanıyor. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, çocukların eğitimine katkıda bulunacak projelerin süreceğini belirtti.

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