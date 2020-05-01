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    HaberlerEge Haberleri İnönü, tertemiz oldu
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    01.05.2020 - 00:03 |

    İnönü, tertemiz oldu

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü tarafından “Temiz Kent, Temiz Çevre, Gülümseyen Çiğli” sloganıyla başlatılan ve 22 haftadır farklı mahallelerde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının son adresi İnönü Mahallesi oldu.

    İnönü, tertemiz oldu

    Gümrükçü de vardı

    Cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı; kaldırımlar, çocuk parkları, yeşil alanlar ve boş araziler de dip bucak temizlendi. Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemlere dikkat ederek eldiven ve maskesini takan Başkan Gümrükçü, yağmurluğunu da giyerek personel ve gönüllülerle birlikte önce sokak yıkama ardından da kosa temizleme çalışmalarına katıldı.

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