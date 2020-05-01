01.05.2020 - 00:03 |
İnönü, tertemiz oldu
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü tarafından “Temiz Kent, Temiz Çevre, Gülümseyen Çiğli” sloganıyla başlatılan ve 22 haftadır farklı mahallelerde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının son adresi İnönü Mahallesi oldu.
Gümrükçü de vardı
Cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı; kaldırımlar, çocuk parkları, yeşil alanlar ve boş araziler de dip bucak temizlendi. Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemlere dikkat ederek eldiven ve maskesini takan Başkan Gümrükçü, yağmurluğunu da giyerek personel ve gönüllülerle birlikte önce sokak yıkama ardından da kosa temizleme çalışmalarına katıldı.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu