İnönü, tertemiz oldu

Gümrükçü de vardı

Cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı; kaldırımlar, çocuk parkları, yeşil alanlar ve boş araziler de dip bucak temizlendi. Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemlere dikkat ederek eldiven ve maskesini takan Başkan Gümrükçü, yağmurluğunu da giyerek personel ve gönüllülerle birlikte önce sokak yıkama ardından da kosa temizleme çalışmalarına katıldı.