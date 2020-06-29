İnsanlıktan utandırdı!

Marmaris İçmeler Mahallesi’ndeki bir çöp konteynerinde bacakları bağlanarak çuvala konulup atılmış bir koç bulundu. Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen koçun, karın bölgesinden darbe aldığı ve arka bacaklarını kullanamadığı belirlendi. 4 yaşındaki koçun kulağındaki küpeden, 2018 yılında Marmaris Belediyesi Mezbahası’nda kesilmiş olarak göründüğü ortaya çıktı. Tedaviye alınan koç, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, “Hayvanlara karşı işlenen suçlar cezasız kalmamalıdır” dedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, koçu konteynere atan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışmaları sürüyor.