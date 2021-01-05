İnternet kullanımında üzücü sonuçlar çıktı...

Çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı doktorların 12-17 yaş grubunda yaptığı araştırma, internet bağımlılarının daha çok savaş ve strateji oyunlarını tercih ettiğini ortaya koydu.

Yüzde 43

İnternet bağımlılığı olmayan gençlerin savaş oyunlarına ilgisi yüzde 20’de kalırken internet bağımlıları ve DEHB’lilerde bu oran yüzde 43’e çıktı. Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, Kovid-19 döneminde çocuk, genç ve yetişkinlerin teknoloji ve sosyal medya kullanımının artış gösterdiğini kaydetti, “Denetlenmeden bırakılırsa ekran alışkanlıkları, çocuğun hayatında hakimiyet kurar ve sağlıklı bir hayat için gerekli davranışların yerini alır” dedi.

l EFSUN ERBALABAN ERYILMAZ DHA