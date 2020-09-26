İnternet müjdesi

Aileler, bulundukları mahallenin Semtevleri ile irtibata geçerek çocuklarının merkezden faydalanmasını isteyebilecek. Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Spor Tesislerimiz ve Çetin Emeç Mahallemizdeki Teknoloji Atölyemizde EBA Destek Merkezi açtık. Pazartesi gününden itibaren çocuklarımız sosyal mesafe koşullarının da uygulanacağı merkezlerimizde derslerine katılabilecekler” dedi.