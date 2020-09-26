26.09.2020 - 00:02 |
İnternet müjdesi
Balçova Belediyesi, uzaktan eğitim sisteminde internete erişimi olmayan öğrenciler için 2 adet EBA Destek Merkezi açtı. Balçovalı çocuklar önümüzdeki haftadan itibaren merkezde derslerini takip edebilecek.
Aileler, bulundukları mahallenin Semtevleri ile irtibata geçerek çocuklarının merkezden faydalanmasını isteyebilecek. Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Spor Tesislerimiz ve Çetin Emeç Mahallemizdeki Teknoloji Atölyemizde EBA Destek Merkezi açtık. Pazartesi gününden itibaren çocuklarımız sosyal mesafe koşullarının da uygulanacağı merkezlerimizde derslerine katılabilecekler” dedi.