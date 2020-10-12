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    HaberlerEge Haberleri İnterneti olmayan kırsal kalmayacak
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    12.10.2020 - 00:03 |

    İnterneti olmayan kırsal kalmayacak

    İnterneti olmayan kırsal kalmayacak

    Turgutlu Belediyesi’nin internet sorunu yaşayan kırsal mahallelere yönelik başlattığı altyapı çalışmaları Yukarıbozkır Mahallesinde başladı. Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, daire müdürleri, kırsal mahallelerin muhtarları ve Waaynet yetkililerinin katılımlarıyla Yukarıbozkır Mahallesi’nde beton atma çalışması gerçekleştirildi.

    Eğitime destek sürüyor

    Akın, “Geçen hafta Turgutlu’da ‘Gelecek Seninle Aydınlansın’ kampanyasını başlattık. Bu kampanyadaki amacımız yardıma muhtaç çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaktı. Halkımız kampanyamıza teveccüh gösterdi. Şimdi de kırsal mahallelerimizin internet ihtiyacını karşılamak için ilk çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. İnterneti olmayan kırsal mahallemiz kalmayacak. Çocuklarımız, çiftçilerimiz, ailelerimiz hizmetimizden yararlanacak” dedi.

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