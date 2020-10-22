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    HaberlerEge Haberleri İnternetten satacaktı!
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    22.10.2020 - 00:00 |

    İnternetten satacaktı!

    Aliağa’da bir depoya düzenlenen operasyonda yaklaşık 2 bin 500 yıllık antik testi ele geçirildi

    İnternetten satacaktı!

    Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin internet üzerinden antik testi satacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Tarihi eseri satmayı planlayan kişinin H.G. olduğunu tespit eden ekipler, depoda arama yaptı. Yapılan aramalarda, yaklaşık 2 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen, 70-75 santimetre uzunluğunda olan ve alt kısmında deniz kabuğu parçaları olan antik testi ele geçirildi. H.G, gözaltına alındı. Tarihi eser, İzmir Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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