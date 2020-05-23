İpek böcekçiliği gelir kapısı oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ödemiş Kaymakamlığı ve Ödemiş Belediyesi iş birliğinde kadınların ipek böcekçiliğine yönelmeleri için yaklaşık 9 ay önce çalışma başlatıldı. Gönüllü 14 kadın, bir dönem ipek böcekçiliğinde önemli üretim merkezlerinden olan Ödemiş’in yeniden eski günlerine dönmesi için ellerini taşın altına koydu.

İlk kozalar yolda

Verilen eğitimlerin ardından 2 katlı bir bina koza üretimi için kadınlara tahsis edildi. Yakın zamanda ilk kozalarını toplayacak kadınlar, ilerleyen yıllarda buradan topladıkları kozaları ürüne çevirerek satmayı da planlıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “Ödemiş’i Türkiye’nin önemli ipek böcekçiliği merkezlerinden biri yapmayı hedefliyoruz” dedi. Üretici Nazmiye Aynalı da, “Kadınların kendi parasını kazanması kadar güzel bir şey yok” diye konuştu. l AA