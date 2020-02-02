Irkçı vekile tepki

Açıklama, Atatürk’ün yere serilen Yunan Bayrağı’nı kaldırtarak tarihi bir ders verdiği Karşıyaka’daki İplikçizade Köşkü’nün yerinde inşa edilen Çağlayan Apartmanı önünde gerçekleştirildi. Açıklamada, “Tepkimiz Yunan halkına değil, bu haysiyetsizliği yapan mahlûkun kendisinedir. Atatürk’e ve silah arkadaşlarına olmadık hakaretlerde bulunanlar şunu unutmasın ki, bu şanlı bayrak bizlere onların hediyesi ve armağanıdır” ifadeleri kullanıldı.