02.02.2020 - 00:01 |
Irkçı vekile tepki
CHP Karşıyaka İlçe Örgütü tarafından, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve partililerin katılımıyla, Türk Bayrağı yırtan Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos protesto edildi.
Açıklama, Atatürk’ün yere serilen Yunan Bayrağı’nı kaldırtarak tarihi bir ders verdiği Karşıyaka’daki İplikçizade Köşkü’nün yerinde inşa edilen Çağlayan Apartmanı önünde gerçekleştirildi. Açıklamada, “Tepkimiz Yunan halkına değil, bu haysiyetsizliği yapan mahlûkun kendisinedir. Atatürk’e ve silah arkadaşlarına olmadık hakaretlerde bulunanlar şunu unutmasın ki, bu şanlı bayrak bizlere onların hediyesi ve armağanıdır” ifadeleri kullanıldı.
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.