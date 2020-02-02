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    HaberlerEge Haberleri Irkçı vekile tepki
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    02.02.2020 - 00:01 |

    Irkçı vekile tepki

    CHP Karşıyaka İlçe Örgütü tarafından, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve partililerin katılımıyla, Türk Bayrağı yırtan Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos protesto edildi.

    Irkçı vekile tepki

    Açıklama, Atatürk’ün yere serilen Yunan Bayrağı’nı kaldırtarak tarihi bir ders verdiği Karşıyaka’daki İplikçizade Köşkü’nün yerinde inşa edilen Çağlayan Apartmanı önünde gerçekleştirildi. Açıklamada, “Tepkimiz Yunan halkına değil, bu haysiyetsizliği yapan mahlûkun kendisinedir. Atatürk’e ve silah arkadaşlarına olmadık hakaretlerde bulunanlar şunu unutmasın ki, bu şanlı bayrak bizlere onların hediyesi ve armağanıdır” ifadeleri kullanıldı.

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