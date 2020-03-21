İş dünyasından pakete destek

Ege iş dünyasının temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketini desteklediklerini belirtti. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “En büyük üreticimizden en küçük tüketicimize varana değin, bütün ekonomik aktörlerin desteğiyle, bu zorlu süreci lehimize çevirmeye başaracağımıza olan inancımız tam. Bugün itibariyle 30 doların altına gerileyen petrol fiyatları, enerji faturamızın yükünü hafifleterek, bu zorlu süreçte elimizi güçlendirecek” dedi.

Maaş çağrısında bulundu

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de, “Çiftçilerimizin kredi, vergi ve elektrik başta olmak üzere tüm borç ve yükümlülükleri için erteleme ve ödeme kolaylığı getirilmesi gerekli. Tarım kredi borçları ve Eximbank kredi ödemelerinin ertelenmesi bilhassa çok kritik” diye konuştu. Ege Finans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vurucu ise, “Getirilen 100 milyarlık paket, genel olarak olumludur. Ancak, zorunlu olarak bir süre kapatılması istenen işyerlerinin çalışanlarının maaşların ödenmesiyle ilgili de bir katkının olması gerektiğini de düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Turizmcileri sevindirdi

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Kredi kartı borçlarını ödeyemez duruma gelen bu insanlar yaşamlarını nasıl sürdürecek? Bununla ilgili bir açıklama göremedik. Global dünyanın getirdiği hasar, bu insanların omuzlarına yüklenmemeli. İkinci önlemler paketi kapsamında bu borçların, kredi kartı ve tüketici kredisi ödemeleri ertelenmeli ve faiz tahakkuk ettirilmemeli ve sicillerine işlenmemeli” diye konuştu.

‘Üretici rahatlatılmalı’

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat da, “İnsan sağlığını tehdit eden bir krizde en önemli sektör tarım ve hayvancılıktır. Bu alanda özellikle zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere tarladan sofraya gelen gıda ürünlerinde KDV indirimleri yapılması da desteklemeler kapsamına alınmalı. Hayvancılıkta da üreteciyi rahatlatacak tedbirler devreye girmeli” vurgusunu yaptı. Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy ise, şu ifadeleri kullandı: “Ekonomi için cansuyu olan bu paket, ihtiyaçlara göre genişlemeli. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz ve hepimizin tek bir isteği var o da bu krizi en az hasarla atlatmak.”