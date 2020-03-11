İş kadınları panelde

İzmir Demokrasi Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü panel ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Fuaye Salonu’nda açılan sergilerle kutladı. Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in moderatörlüğünü yaptığı panele, iş dünyasının önde gelen girişimci kadınları katıldı.