İş ve spor dünyası İZTO’da

Tam gün sürecek etkinlikte, para ve sermaye piyasalarında yıl boyu beklenen seyir, bunu etkileyecek unsurlar ele alınacak, yatırımda izlenecek yola ışık tutulacak. Zirve, İZTO Başkanı Mahmut Özgener’in konuşmasıyla başlayacak, ardından üç oturum düzenlenecek. Birbirinden değerli isimleri ağırlamaktan mutlu olduğunu söyleyen Özgener, “İZTO olarak önem verdiğimiz konuların başında, ülkemizden ve dünyadan önemli uzmanları, dalında en başarılı isimleri, İzmir iş insanlarıyla ve kentimizin düşünce dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya getirmek geliyor. Bu konuda, bizimle aynı vizyonu paylaşan Milliyet Gazetesi ile işbirliği içinde etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Değerli konuklarımızdan, gelecek projeksiyonlarını ve değerlendirmelerini hep birlikte dinleyeceğiz” dedi.



Kimler katılacak?



Etkinliğin ilk oturumuna, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç, yazarlar Zeynep Aktaş ve Ali Ağaoğlu katılacak. İkinci oturumda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Coca Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım, iş dünyasında yaşanan gelişmeleri anlatacak. Son oturumda ise, Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Milliyet Gazetesi yazarı ve futbol yorumcusu Şansal Büyüka, Türkiye’nin futbolda, ‘Avrupa hikayesini’ ele alacak.