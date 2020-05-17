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    HaberlerEge Haberleri İşçilere gıda yardımı
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    17.05.2020 - 00:01 |

    İşçilere gıda yardımı

    Bergama Belediyesi ile Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan görüşmelerle işçilere gıda yardımı yapıldı.

    İşçilere gıda yardımı

    Gıda yardımı dağıtımına Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar ve Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek birlikte katıldı. Toplu İş Sözleşmesi henüz yapılamayan Bakırçay şirketi bünyesinde çalışan KHK’lılar dahil 312 işçi de belediyenin diğer şirketi Beta ve kadrolu işçiler gibi gıda yardımı aldı.

    Belediye Başkanı Hakan Koştu’ya teşekkür eden Şimşek, “Emekten ve alın teriyle çalışan işçilerden yana tavır sergileyen ve yılbaşında yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesinde bunu gösteren Koştu, iyi niyetle çalışan ve üreten her bir işçinin yanında” dedi.

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