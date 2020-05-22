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    HaberlerEge Haberleri İşçilerin alın teri dayanışmaya dönüştü
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    22.05.2020 - 00:04 |

    İşçilerin alın teri dayanışmaya dönüştü

    İşçilerin alın teri dayanışmaya dönüştü

    Konak Belediyesi personeli ve sendika çalışanları maaşlarından ayırdıkları paylarla hazırladığı 500 erzak kolisini Başkan Abdül Batur’a teslim etti.

    Konak Belediyesi personeli, DİSK Genel-İş Sendikası 5 No’lu Şube ile örnek bir dayanışmaya imza attı. Belediye işçileri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için maaşlarından ayırdıkları paylar ile 500 erzak kolisi hazırladı. DİSK Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, şube yöneticileri ve sendika temsilcileri, Belediye Başkanı Abdül Batur’u ziyaret etti,kolileri teslim etti.

    Duygulandırdı

    Belediye çalışanlarına ve sendika temsilcilerine teşekkür eden Başkan Batur, “MERBEL şirketimize bağlı çalışan arkadaşlarımız emeklerinin, alın terlerinin karşılığı olan maaşlarından ayırdıkları miktarları, yardım paketine dönüştürüp ihtiyaçlı vatandaşlara ulaştırılması için bize verdi. Kenti aralarında yaptıkları bu çalışma bizleri duygulandırdı” dedi.

    El ele verdiler

    Salgın nedeniyle zor günlerin yaşandığı süreçte dayanışma ruhunun en çok geliştiği şehirlerden birinin Konak olduğuna dikkat çeken Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dayanışma ruhunun en güzel geliştiği ilçelerden biri Konak. Gerek hayırsever vatandaşlarımız, gerekse çalışanlarımız ihtiyacı olanlar için ellerinden gelen desteği veriyor. Bu dayanışma ruhu, problemleri, sıkıntıları aşmakta en büyük dayanağımızı oluşturuyor.”

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