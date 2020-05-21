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    21.05.2020 - 00:04 |

    Işık şovu

    Işık şovu

    Uşak Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı, halk oyunları, paraşüt gösterisi ve ışık şovuyla kutladı.

    Halk oyunu ekipleriyle şehirdeki birçok noktada gösteri düzenleyen belediye, yöresel oyunlarla vatandaşa 19 Mayıs’ın coşkusunu yaşattı. Öte yandan “Bütün ümidimiz gençliktedir” yazılı pankart ile gün boyu Uşak semalarını turlayan paramotor paraşütçüsünü Uşaklılar evlerinin balkonundan ilgiyle izledi.  Binalara ay yıldızlı Türk Bayrağı figürünün yansıtıldığı kentte Başkan Mehmet Çakın, “Özgürlük meşalemizin daima yanmasını diliyorum” diye konuştu.

    İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptıİzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. İzmir Müftülüğü konu ile açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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