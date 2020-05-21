Uşak Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı, halk oyunları, paraşüt gösterisi ve ışık şovuyla kutladı.

Halk oyunu ekipleriyle şehirdeki birçok noktada gösteri düzenleyen belediye, yöresel oyunlarla vatandaşa 19 Mayıs’ın coşkusunu yaşattı. Öte yandan “Bütün ümidimiz gençliktedir” yazılı pankart ile gün boyu Uşak semalarını turlayan paramotor paraşütçüsünü Uşaklılar evlerinin balkonundan ilgiyle izledi. Binalara ay yıldızlı Türk Bayrağı figürünün yansıtıldığı kentte Başkan Mehmet Çakın, “Özgürlük meşalemizin daima yanmasını diliyorum” diye konuştu.