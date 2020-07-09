‘İşimiz gücümüz tarım’

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ara verdiği köy ziyaretlerine Akçapınar’la başladı. Köy meydanında vatandaşla bir araya gelen Ergin, sorunları dinledi. Bamya üretiminin ağırlıkta olduğu Akçapınar Köyü’nde Ayvalık Belediyesi öncülüğünde kurulan S.S Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ni de ziyaret eden Ergin, ürünlerin konserve olarak pazarlanması konusunda kooperatifin öncülük edeceğini anlattı, “Ayvalık, enginar ve bamya üretimi konusunda ilk sıralarda geliyor. Örgütlenme tamamlandığında, belli noktalarda satış stantlarımız olacak. Çiftçinin ürünü tarlada kalmayacak” dedi.



İlk hasat sevinci



Çeşme Belediyesi de, 2 bin yıllık ata tohumu karakılçık buğdayını yeniden hayata geçirdi. İthal tohum yerine yerel tohum üretmek ve buğday üreticilerine destek sağlamak için serpilerek toprakla buluşan karakılçık buğdayının hasadı başladı. Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’da biçerdövere binerek tarlada hasat yaptı. Çeşme’nin bereketli topraklarında boy veren yerli karakılçık buğdayını bayram sevinciyle hasat ettiklerini dile getiren Başkan Oran, buğdayın ekmek ve un olarak tüketiciyle buluşacağını dile getirdi.