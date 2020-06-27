‘İşimize odaklanacağız’

TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, Futbol Federasyonu’nun liglerin devamı konusunda verdiği kararı değerlendirdi. “Her şeyin başı sağlık” diyen Tolungüç, “Federasyon liglerin geri kalanının oynanmasını uygun görmüş. 18 Temmuz’da çıkıp oynayacağız. Ancak 2 ve 3. Lig’de hangi stadyumda koronavirüs tedbir kuralları uygulanabilecek? Alt ligler fiziki ve maddi olarak bu yükü kaldıracak kapasitede değil. Biz işimize odaklanacağız” dedi.