27.06.2020 - 00:00 |
‘İşimize odaklanacağız’
TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, Futbol Federasyonu’nun liglerin devamı konusunda verdiği kararı değerlendirdi. “Her şeyin başı sağlık” diyen Tolungüç, “Federasyon liglerin geri kalanının oynanmasını uygun görmüş. 18 Temmuz’da çıkıp oynayacağız. Ancak 2 ve 3. Lig’de hangi stadyumda koronavirüs tedbir kuralları uygulanabilecek? Alt ligler fiziki ve maddi olarak bu yükü kaldıracak kapasitede değil. Biz işimize odaklanacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.