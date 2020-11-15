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    HaberlerEge Haberleri ‘İsimleri okullarda yaşatılmalı’
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    15.11.2020 - 00:00 |

    ‘İsimleri okullarda yaşatılmalı’

    CHP, İzmir depreminde ve başka doğal afetlerde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin okullara verilmesi için bir yasa teklifi hazırladı.

    Grup Başkanvekili Özgür Özel ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif, Milli Eğitim Temel Kanunu’nda değişiklik öngörüyor. Teklif, İzmir depreminde ve başka doğal afetlerde yaşamlarını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin eğitim kurumlarına verilebilmesinin önünü açıyor. l AA

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