‘İsimleri okullarda yaşatılmalı’

Grup Başkanvekili Özgür Özel ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif, Milli Eğitim Temel Kanunu’nda değişiklik öngörüyor. Teklif, İzmir depreminde ve başka doğal afetlerde yaşamlarını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin eğitim kurumlarına verilebilmesinin önünü açıyor. l AA