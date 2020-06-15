İşinsanlarına Macaristan fırsatı

Ege Genç İşinsanları Derneği (EGİAD), Türkiye ve Macaristan arasında yüzyıllar öncesine dayanan dostluğu daha da güçlendiriyor. “Macaristan ile İş Yapmak” konulu webinar ile iki ülke arasındaki olası yatırımlar masaya yatırıldı.

Macaristan Ankara Büyükelçisi HE. Viktor Matis, Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, Macaristan Ankara Ticaret Ataşesi Aron Sipos, Macaristan İstanbul Ticaret Ataşesi Miklos Bujaky, Macar Eximbank Türkiye Ülke Direktörü Arda Tugay, HEPA Türkiye Genel Müdürü Fikret Nas, Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı HEPA Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş’ın katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Türkiye’nin, on milyonluk nüfusa sahip ve ticaretinin büyük bölümünü AB ülkeleriyle yapan Macaristan ile nasıl bir ekonomik ilişki modeli geliştirebileceği sorusuna cevap verilebilmesi, iyi olan siyasi ilişkilerin ticari ilişkilere de katkı sağlaması açısından önemlidir” dedi.

AB’ye açılan kapı

Ankara Büyükelçisi Matis de, EGİAD’ın iki ülkenin ticari faaliyetlerinin artmasında çok büyük bir etkiye sahip olabileceğini belirtti. HEPA Türkiye’nin 140 dolayında Macar şirkete Türkiye pazarı hakkında bilgi verdiğine vurgu yapan Aktaş ise, “İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2 milyar 550 milyon dolara ukaştı. Macaristan, Türkiye’nin AB içindeki her konuda sıfır sorunla çalışabildiği bir ülke ve Türk iş insanlarına 510 milyon nüfuslu bir pazarın kapısını açabilir. Macaristan, yüzde 16.5 ile tekstilde Türkiye ihracatı önemli bir noktada, ayrıca; tarım, gıda, sağlık ekipmanları, çevre ve su teknolojileri, otomotiv, elektronik alanlarında iş birlikleri yapılabilir. Yabancı yatırım odaklı politika izleyen Macaristan, yüzde 9 ile AB’nin en düşük kurumlar vergisi oranını uyguluyor” diye konuştu.