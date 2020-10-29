İŞKUR gibi çalışıyor

Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nda Altın Bilezik Proje Ofisi’nde kayıtlı ve aranan kriterlere uyan vatandaşlar özel bir firmanın yetkilileriyle bir araya geldi. Önce form dolduran vatandaşlar, firma yetkilileriyle birebir görüştü. Altın Bilezik’le istihdama katkı sağladıklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, “Niteliklerine uygun iş bulmakta zorlanan vatandaşlara yardım ettiğimiz gibi, sektörlerin ihtiyaç duyduğu elemanları da yetiştiriyoruz” diye konuştu.