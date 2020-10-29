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    HaberlerEge Haberleri İŞKUR gibi çalışıyor
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    29.10.2020 - 00:05 |

    İŞKUR gibi çalışıyor

    BORNOVA Belediyesi’nin iş verenlerle ile iş arayanları buluşturan vizyon projesi ‘Altın Bilezik’ kapsamında yapılan görüşmeler, koronavirüs çerçevesinde devam ediyor.

    İŞKUR gibi çalışıyor

    Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nda Altın Bilezik Proje Ofisi’nde kayıtlı ve aranan kriterlere uyan vatandaşlar özel bir firmanın yetkilileriyle bir araya geldi. Önce form dolduran vatandaşlar, firma yetkilileriyle birebir görüştü. Altın Bilezik’le istihdama katkı sağladıklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, “Niteliklerine uygun iş bulmakta zorlanan vatandaşlara yardım ettiğimiz gibi, sektörlerin ihtiyaç duyduğu elemanları da yetiştiriyoruz” diye konuştu.

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