İşleğen, İZTO’da göreve başladı

İzmir’de 23 yıl aktif gazetecilik yapan Elif Demirci İşleğen, İzmir Ticaret Odası’nda sosyal sorumluluk projeleri yöneticisi oldu. Mesleğe 1997 yılında Ege TV’de başlayan Demirci, 2002 seçimleri öncesi Demirören Haber Ajansı (DHA) Ege Bölge Temsilciği’nin İzmir bürosuna transfer oldu. 2016 yılına kadar politika muhabirliğinin yanısıra ekonomi muhabirliği de yapan Demirci, birçok yerel haberi ulusal gündeme taşıdı. 2016’da DHA Ege Bölge Temsilcisi olan Demirci, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu.