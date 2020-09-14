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    HaberlerEge Haberleri İspanya’da staj İngiltere’de iş
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    14.09.2020 - 00:04 |

    İspanya’da staj İngiltere’de iş

    Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Programı’ndan 2017 yılında mezun olan Erman Eroğlu, Londra’da kurduğu tekne bakım şirketi ile kariyerini başarı ile sürdürüyor.

    İspanya’da staj İngiltere’de iş

    Aynı zamanda profesyonel yelkenci olan ve yurtdışında Türkiye’yi birçok kez temsil eden Eroğlu, denizciliğe ilgi duyan gençlere tavsiyelerde bulundu.

    1’inci sınıf öğrencisiyken, stajını İspanya’nın Palma de Mallorca’da bulunan marinası Port Adriano’da tamamlayıpi kariyeri için önemli bir adım attığını belirten Eroğlu, “Yurt dışında staj yapabilmek kişiye büyük bir özgüven veriyor. Öğrencilerin marinaları yakından tanımalarını, ortamın içinde olmaları önemli. Üniversitemde düzenlenen etkinliklerde pek çok deniz insanı ile karşılaştım ve onlarla bağlantımı sürdürdüm. Sektör ve pazar çok geniş. İyi bir kariyer için sektörün ihtiyaçlarını çok iyi gözlemlemeli ve buna göre kendinizi yetiştirmeli” dedi.

     

     

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