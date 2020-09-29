‘İspanya’ya kadar uzanır’

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, hizmet, yatırım ve projeleri, bir TV programında anlattı. 6 yıl önce sıfırdan kurulan idarenin bugüne kadar hat döşeme çalışmalarında 4 bin kilometrenin üzerine çıktığını belirten Aslay, “Yani Türkiye’den İspanya’ya uzanacak mesafe kadar hat döşedik. Gölmarmara’da 8 kilometre, Soma’da 13 kilometre, Salihli ilçemizde 31 kilometre, Selendi, Alaşehir, Sarıgöl ve Akhisar’ın ana caddelerinde yağmur suyu hatları döşedik. Çok büyük kuşaklama hatları, menfezler ile yağmur sularını şehir merkezlerimizden uzaklaştırdık” diye konuştu.

Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ise, “Manisa merkezin büyük bölümüne su sağlayan Gürle Ana İçme Suyu İsale Hattı, 37 milyon lira maliyetle tamamlandı. Gürle’den şehir merkezindeki depolara giden 15 kilometrelik hat yenilendi. Demirci ve Selendi ilçelerinde içme suyu hatlarını tamamen yenileyeceğiz. Köprübaşı ilçesinde de içme suyunun altyapısını yenilemek için çalışmalar sürüyor” dedi.