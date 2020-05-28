'İspatlasınlar, cebimden vereceğim'

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, kulüp tüzüğünde yer alan, “Yönetimler 1 yıl içinde yüzde 3’ü aşan borçlanmadan sorumludur” maddesine yönetim olarak takılmadıklarını bildirdi. Mali yıl sonunda 23 milyon liradan fazla artan borcun yılın ilk aylarında azaldığını savunan Büyükkarcı, “Bunların 14 milyon lirası icra takipli borçlar, kamu borçları. Bu bizim şu andaki yönetimi ilgilendirmeyen, üstünde yükümlülüğü olmayan borçlar. Bunun 10 milyon lirası da avanslar kaleminde yer alan borçlar” dedi. 31 Mayıs’da yapılan son mali genel kurulda borcu 57 milyon 266 bin 436 lira olarak açıklayıp üyelerden ibra alan yeşil kırmızılılarda Büyükkarcı, kulübün borcunun 100 milyon lirayı aştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Başkan Büyükkarcı, “Denetleme Kurulu raporuna göre 56 milyon 30 bin 541 lira bizim dönemimizi ilgilendiren borç var. Bu borç, devraldığımız miktardan daha az bir borç. Borcun 100 milyonu aştığı, yüzde 3’ü geçtiğimiz iddiaları etik değil. Eylül ayında yapılacak genel kurulda herkes görecek” diye konuştu.



‘Biraz vizyon lazım’

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca’nın yıllık ücretinin 650 bin dolar net, 1 milyon 100 bin dolar olduğu yönünde çıkan iddialar ile ilgili yorum yapan Büyükkarcı, “Ufuk Sarıca’nın sözleşmesi o söylenenlerin çok aşağısında. Bu iddiaları ispatlasınlar, ben o parayı cebimden ödeyeceğim. Karşıyaka’yı Milli Takım hocası çalıştırıyor. Biraz vizyon lazım” diye konuştu.



‘Stat için B planı hazır’



Yıkılan Karşıyaka İlçe Stadı ve kulübün Yalı Tesisleri’nin yerine yapılması planlanan stat projesinin ihalesinin 6 yıl içinde 2 kez açılan davalarla iptal edildiği Karşıyaka’da Büyükkarcı, “Bizim stat konusuyla ilgili B planımız var. Neresi, nerede ve ne zaman olacağıyla ilgili kesinlikle bilgi vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.