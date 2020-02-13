İşsizliğe savaş açtılar

Egeli belediyeler ve bölgedeki sanayiciler, ellerini taşın altına koyuyor. Meslek kursları ve istihdamla yüzler gülüyor, ülke ekonomisi büyüyor.

2019’u 4.2 milyar dolarlık ticaret hacmi ve 20 bin 500 kişilik istihdamla kapatan Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ), yatırıma hazır hale gelen ilave 300 bin metrekarelik genişleme alanıyla 2020 yılında yüzde 5 büyüme hedefliyor.

İzmir Medya Platformu üyelerini ağırlayan ve ESBAŞ’ın çalışmalarını aktaran ESBAŞ CEO’su Dr. Faruk Güler, ESBAŞ’ın 30. yılını kutladığını dile getirdi. Bölgenin, bugüne kadar toplamda 80 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirdiğini, şu anda 70’i yabancı olmak üzere, 167 firmayla istihdam sağladıklarını belirten Güler, şöyle konuştu:

Bergama çalışmaları

“Yeni yatırımcılar gelmeye başladı. Bu firmalar henüz tam olarak faaliyete geçmedikleri için 2019 yılı büyüme rakamlarına bir etkisi olmadı. ESBAŞ’ın girişimiyle Bergama’da kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi için fizibilite raporunu Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne sunduk. Bölge, Aşağıkırıklar Mahallesi sınırlarında, yaklaşık 2.5 milyon metrekare alanda yer alacak.”

Güler, kentin önde gelen paydaşlarını da bünyesinde barındıran Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği’nin (YABİSAK) kuruluş aşamalarının yakında tamamlanacağını sözlerine ekledi.

İzmir’in diğer önemli sanayi bölgesi MTK’nın sorunları da hızla çözülüyor. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 700 tekstil işletmesinin faaliyet gösterdiği MTK’daki sorunların çözümü ve talepleri dinlemek için ziyarette bulundu. Buluşmaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve İtfaiye Dairesi Murat Varlıorpak da katıldı.

Eğitimler Çamdibi’nde

Belediyenin Çamdibi Pazaryeri’nin üzerinde bulunan tekstil atölyesinde ve MTK’daki eğitim salonunda verilecek kurslarla yaklaşık 300 kadına mesleki eğitim verip iş imkanı yaratacaklarını belirten Başkan İduğ, “Çevre düzenlemesi ve temizlik konusundaki taleplere de hızlı bir şekilde karşılık verdik. Ruhsatla ilgili problemlerinde işbirliği içerisinde çözüleceğine inanıyorum. Büyükşehir’in değerli yetkilileri ile birlikte bunun için buradayız” dedi. MTK sitesinde bulunan binaların 30-40 yıl önce yapıldığına dikkat çeken Gökçe de, “Sorun yangın yönetmeliğinden kaynaklanıyor. Asgari uygunluk şartları sağlandığında biz gerekli izinleri, Bornova Belediyesi de ruhsatları verecektir” diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Murat Varlıorpak da değişen itfaiye yönetmeliğini anlattı. Site hakkında bilgilendirme yapan, bölgede 16 bin kişinin istihdam edildiğini ifade eden MTK Abdullah Salkım ise destekleri için Başkan İduğ’a teşekkür etti.

Bodrum’a katkısı büyük

Bodrum Belediyesi de daha fazla iş gücünün ekonomiye kazandırılması amacıyla mesleki eğitim çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi’yle imzalanan protokol kapsamında; aşçılık, tezhip, bilgisayar destekli muhasebe, gitar, minyatür, çarpana doku, ebru, İngilizce, Fransızca, Yunanca, seramik, cam teknolojisi, kırkyama, dikiş nakış, çini işlemeciliği, yağlı boya resim, keçe yapımı, geleneksel el nakışları, seramik şekillendirme ve tel kırma kursları açıldı. 2019-2020 eğitim döneminde toplam 2 bin 859 kişi meslek sahibi oldu.

Kültür ve Sosyal Hizmetlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, “Bu kursları, özellikle kadın istihdamı ve kadınların aile ekonomisine katkıda bulunmalarını sağladığı için çok önemsiyoruz. Bunun da ötesinde kurslarımızın kültürel değerlerimizi yaşatabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek adına Bodrum’a büyük katkısı var” dedi.