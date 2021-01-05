İstanbulspor’a odaklandılar

Kulübün yazılı açıklamasında görüşlerine yer verilen Arslan, şu vurguyu yaptı: “Sistemli ve yükselişte olan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bizim de son 2-3 haftadır oyun olarak pozitif yönde bir çıkışımız var. Altınordu maçı, bu çıtanın altında kalsa da güzel mesajlar verdi.”