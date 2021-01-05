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    HaberlerEge Haberleri İstanbulspor’a odaklandılar
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    05.01.2021 - 00:01 |

    İstanbulspor’a odaklandılar

    1. Lig’de 13. hafta erteleme maçında Perşembe günü deplasmanda İstanbulspor’la karşılaşacak olan Balıkesirspor’da, Teknik Direktör Cihat Arslan, “Hedefimiz, 3 puan” dedi.

    İstanbulspor’a odaklandılar

    Kulübün yazılı açıklamasında görüşlerine yer verilen Arslan, şu vurguyu yaptı: “Sistemli ve yükselişte olan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bizim de son 2-3 haftadır oyun olarak pozitif yönde bir çıkışımız var. Altınordu maçı, bu çıtanın altında kalsa da güzel mesajlar verdi.”

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