İstatistikleri altüst etti!

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta devrenin son mücadelesinde Antalya Kemerspor’u deplasmanda 4-0 gibi net bir skorla geçmeyi başaran Bucaspor 1928, Diyarbekirspor’un da iç sahada Arnavutköy Belediyespor’a 3-2 kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturarak devreyi zirvede kapattı. Sarı lacivertliler lider olmanın yanı sıra çok önemli istatistiklere de imza attı. 2020-2021 sezonunda liglerin ilk yarısında oynanan 15 maçlık zaman dilimine göre 35 puanı hanesine yazdıran Fırtına, bu alanda 3. Lig tüm gruplardaki toplanan en yüksek puan olmasının yanında Süper Lig dahil tüm liglerde toplanan en yüksek 2. puan olma özelliğine de sahip. 15 maçlık verilere göre rakip ağları 33 kez sarsan Buca, Süper Lig ve 3. Lig’deki tüm gruplarda atılmış üçüncü en yüksek gol sayısına ulaşırken ayrıca tüm liglerin yaş ortalaması bazında en genç takımları arasında yerini aldı.

Buca E-Spor açıldı

Ülkemizin köklü kulüplerinden Bucaspor 1928, yaklaşık 5 aylık çabanın ardından Viktoria E-Spor Kulübü’nün yarışmacı haklarını alarak E-Spor kulübünü kurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Viktoria E-Spor Kulübü olarak yeni bir döneme adım atıyoruz. Artık ülkemizin köklü çınarlarından Bucaspor 1928’in yarışmacı takımıyız. Bu süreçte bizlere çok yardımcı olan Başkan Cihan Aktaş’a çok teşekkür ediyoruz” denildi. Ayrıca resmi siteden de transfer açıklaması geldi. Bucaspor E-Spor’un Serhat Şahin, Berkin Göroğlu, Alptuğ Kantoğlu, Can Beyaz’ı transfer ettiği duyuruldu.