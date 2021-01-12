İstediler başardılar

Aydın’da yaşayan Semra Ünal, kızıyla birlikte kurduğu ‘Cennetten Gelen Gizemli Tatlar’ markasıyla Türkiye’nin her yerine incir cipsi satıyor. Manisa’da da uzun yıllar disleksi problemiyle başa çıkan Yakup Efe, aldığı masal terapisiyle kendisi gibi hastalara şifa dağıtıyor. Konak’ta da Doğan Karabil, 46 yıldır sokaklardan topladığı kitaplarla dükkan açtı.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yaşayan Semra Ünal, 6 yıl önce kızının da desteğiyle incir cipsi üretmeye başladı. Dilimleyip kuruttuğu incirlerin cips gibi olduğunu fark eden Ünal, kızı Gizem Ünal’la birlikte ‘Cennetten Gelen Gizemli Tatlar’ adıyla hazırladıkları projeyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Genç Çiftçi Projesi’ne başvurdu. Anne-kızın projesi birinci seçildi ve 30 bin lira hibe desteği aldı. İlk yıl 400 kilo incir cipsi üreten anne-kız, kilosunu o dönemde 25 liradan satışa sundu, ilginin büyük olması üzerine dışarıdan da incir alarak üretimi 7 tona kadar çıkardı.

Anne-kız, incir cipsi başta olmak üzere Aydın’a özgü ürünleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’da düzenlenen bir toplantı da tanıttı. Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a incir cipsi ikramı da yaptı. Anne-kız, kendi geliştirdikleri yöntemlerle ‘Trabzon hurması’ olarak da bilinen cennet hurmasını da kurutarak ürünlerine ekledi. Ünal, üyesi olduğu İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin desteğiyle, ürettiği incir cipsi ve kurutulmuş cennet elmalarını ihraç etmeye hazırlanıyor. Ürünleri kızı ‘Gizem’in adından esinlenerek ‘Gizemli Tatlar’ adı altında satışa sunduklarını anlatan Ünal, “Sesini duyuramayan kadınlarında sesi olmak istiyorum. İşlerimizi daha çok büyüterek daha çok kadına istihdam sağlayacağız” dedi.

Hastaların umudu

Manisa’da da öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi problemi yaşayan Yakup Efe (38), zorlukları bir bir aştı. 15 yıl önce işçi olarak çalışmaya başladığı Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Merkezi’nde aldığı özel eğitimle, engellerin üstesinden geldi. Ayrıca, aldığı masal terapisi eğitimi ve uzmanlığının ardından hastalara yardımcı olmaya başladı. Psikiyatri doktorlarının eşliğinde, hastalara masal ve hikayelerle terapi uygulayarak tedavi sürecine destek olan Efe, “Buhran geçiriyordum. ‘Akıllı mıyım, salak mıyım?’ diye, düşünüyordum. Yıllarca salak olduğumu düşünerek yaşadım” dedi. Aldığı eğitimlerin ardından üç yıldır masal ve hikayeler üretmeye başladığını kaydeden Efe, “Uzun vadede çıkacak taslağı olan iki yetişkin, bir de çocuk kitaplarım olacak” diye konuştu.

Konak’ta ise kapıcılık yaparak hayatını kazanan Doğan Karabil (74), sokağa atılan kitapları ‘çöpe gitmesin’ diye toplamaya başladı, tezgah açtı. Bir dükkan tutan Karabil, 46 yıldır topladığı 100 binden fazla kitapla rafları doldurdu. Alsancak Mahallesi, 1440 Sokak’taki dükkan, zamanla kentin en bilinen sahaf kitapevlerinden birisi haline geldi. Karabil, emeğini kızlarına emanet etti. Babaları yaşlandığı için dükkanı kız kardeşiyle devralan Dilek Koca Karabil, “Babam sahafta durduğu zaman okuyordu. Bütün kitapları bilirdi. Şu an 100 binin üzerinde kitap var. Plak, CD ve kaset de satıyoruz” ifadesini kullandı.

Semra Ünal ve kızı Gizem Ünal, incir cipsi ve Aydın’a özgü ürünleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a düzenlenen davette tanıttı.