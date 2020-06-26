İsveç modeliyle çevre dostu tekstil

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Business Sweden işbirliğinde düzenlenen “SUSTAINEIBILITY TALKS: Kovid-19 sonrası İsveç Moda Markalarının Sürdürülebilir Üreticilerle Çalışma Stratejileri” konulu online toplantıda konuşan İsveç Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Birliği Genel Sekreteri Cecillia Tall, “Konfeksiyon ürünleri kimyasal içeriyorsa 2021 yılından itibaren vergiye tabi olacak. İsveç şirketleri için üretim yapıyorsanız onlar sizin kullanmamanız gereken içeriklerin listesini verecekler” dedi.

‘İşbirliğine hazırız’

İsveç Türkiye Ticaret ve Yatırım Ataşesi Edin Erkocevic de, “Moda endüstrisinin geleceğini garanti altına almanın yolu sürdürülebilirlikten geçiyor. İsveç ve Türk giyim ve tekstili çok uzun süredir birlikte çalışıyor. İsveç’te iş insanları Türk tekstil sanayinin güçlü olduğunu biliyor. Çok büyük fırsatlar olduğunu biliyoruz. İş birliğini daha da artırmak istiyoruz. B2B toplantıları hazırlamak istiyoruz. Türk tekstil ve hazır giyim sanayi ne kadar sürdürülebilir olursa İsveç ve Türk şirketleri arasında o kadar iş birliği olacaktır” diye konuştu.

Algı değişmeli

“Konfeksiyon sektörü olarak pandemi sonrasında sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmek için tedarik zincirimizi yeniden düzenlememiz gerekiyor” diyen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Bülent Sertbaş, “Tekstil ve konfeksiyon, petrolden sonra dünyamızı en çok kirleten sanayi algısına sahip. Yeni normalde de modada sürdürülebilir üretime geçmek şart” ifadelerini kullandı.