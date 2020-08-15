BİST1.084-1.49EURO8.740.76USD7.350.21ALTIN460.75-0.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İsviçreli marka, Türkiye pazarında
    ABONE OL
    15.08.2020 - 00:03 |

    İsviçreli marka, Türkiye pazarında

    Zihinsel performans üzerine odaklanan enerji içeceği David, satış yaptığı yedi Avrupa ülkesinden sonra Türkiye pazarına giriyor.

    İsviçreli marka, Türkiye pazarında

    “Akıllı Ol” sloganıyla tüketicilerle buluşan David; sık sık zor kararlar almak zorunda olan, fazlasıyla strese maruz kalan, zamanla yarışan, aynı zamanda tüm zorlukların içinde soğukkanlılığını ve iletişim tarafını koruyup güçlendirmek durumunda olan yöneticiler, beyaz yaka çalışanlar, yazılımcılar, tasarımcılar, sanatçılar, yazarlar, sağlık çalışanları, video içerik üreticileri, bilgisayar oyuncuları ve akademisyenlere ulaşmayı hedefliyor

    Özel formül ve aroma

    Genç ve dinamik nüfusa sahip olan Türkiye’yi çok sevdiğini ve önemsediğini belirten İsviçreli markanın CEO’su Francesco Spagnolo, “Türkiye operasyon merkezini İzmir’de kurduk. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde dağıtıma çıkacağız. David, kendine has aroması ve sahip olduğu özel formülle Türk tüketicilerin tercihi olacak” diye konuştu.

     

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca paylaştı: Bütün mümkünleri düşünelim

    Bakan Koca paylaştı: Bütün mümkünleri düşünelim

    Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

    Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

    Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

    Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

    MasterChef Türkiye kim kazandı? Bu akşam (14 Ağustos) Cuma günü kim ana kadroya seçildi?

    MasterChef Türkiye kim kazandı? Bu akşam (14 Ağustos) Cuma günü kim ana kadroya seçildi?

    Sıradaki Haber