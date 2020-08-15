İsviçreli marka, Türkiye pazarında

“Akıllı Ol” sloganıyla tüketicilerle buluşan David; sık sık zor kararlar almak zorunda olan, fazlasıyla strese maruz kalan, zamanla yarışan, aynı zamanda tüm zorlukların içinde soğukkanlılığını ve iletişim tarafını koruyup güçlendirmek durumunda olan yöneticiler, beyaz yaka çalışanlar, yazılımcılar, tasarımcılar, sanatçılar, yazarlar, sağlık çalışanları, video içerik üreticileri, bilgisayar oyuncuları ve akademisyenlere ulaşmayı hedefliyor

Özel formül ve aroma

Genç ve dinamik nüfusa sahip olan Türkiye’yi çok sevdiğini ve önemsediğini belirten İsviçreli markanın CEO’su Francesco Spagnolo, “Türkiye operasyon merkezini İzmir’de kurduk. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde dağıtıma çıkacağız. David, kendine has aroması ve sahip olduğu özel formülle Türk tüketicilerin tercihi olacak” diye konuştu.