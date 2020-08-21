İşyerlerindeki tedbirler tek tek gözden geçirildi

Unucubozköy Mahallesi’nde bulunan kafeler ve işyerlerinde yapılan denetimlere Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ve ilçedeki kurum müdürleri katıldı. İşyerlerinin koronavirüs tedbirlerine uyup uymadıklarının kontrol edildiği denetimlerde işyerleri sahiplerine ve vatandaşlara tedbirlere riayet edilmesi gerektiği belirtildi.