İtalya’da denedi Foça’da üretiyor

Dağıstan; bal, polen, arı sütü, propolis gibi ürünlerin yanı sıra halk arasında pek bilinmeyen ve iyi bir probiyotik olduğu belirtilen bal sirkesi üretiyor. Dağıstan, ilk olarak İtalya’dan getirdiği örnek ile üretimine başladığı bal sirkelerini, litresi 120 liradan satıyor.



‘Faydasını bilen tüketiyor’



Bal sirkesini, ilk olarak 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen bir kongrede duyduğunu belirten Dağıstan, “Bir yıl sonra ülkemizi ve Yeryüzü Pazarı’nı temsilen İtalya’nın Torino şehrindeki Terra Madre Gastronomi Fuarı’na giden ekipte yer aldım. Orada bal ve arı ürünlerinin çeşitlendirildiğini gördüm. Fuardan getirdiğim bal sirkesi örnekleriyle üretime başladım. Faydasını bilen kişiler tarafından özellikle tüketilen, ekşi ile tatlının birleştiği bir ürün, salatalara çok yakışıyor” dedi.



Dağıstan, kurucuları ve yöneticileri arasında yer aldığı Foça Zeytindalı Birliği’nce Foça Yerel Pazarı’nın oluşturulmasına katkı verdi. Bu pazar merkezi İtalya’nın Torino kentinde bulunan Uluslararası Slow Food Örgütü’nce dünyanın 28’inci, Türkiye’nin ilk Yeryüzü Pazarı ilan edildi.



NASIL YAPILIYOR?



Bal sirkesi yapımının kolay olduğunu belirten Ramazan Dağıstan, “Birim bala üç birim su katıyoruz. Eğer elimizde var ise hazır hale gelmiş bal sirkesinden balın dörtte biri kadar birim ilave ediyoruz. Eğer varsa daha önce yaptığımız ve daha uzun beklediğinde deniz analarını andıran, bal anaları, sirke analarından da koyuyoruz. Bunlar oluşumu hızlandırıyor. Tahta bir çubukla karıştırıyoruz. Sonra önemli bir konu cam kavanozun ağzına temiz bir bez koyuyoruz. Metal kapağı bezin üzerine koyuyoruz ama kapatmıyoruz. Aralık bırakıyoruz. Yaklaşık 10- 15 günde bir yine tahta bir çubuk veya tahta kaşık ile karıştırıyoruz. Ortalama bir buçuk yılda bal sirkemiz hazır oluyor.”