İTB’nin 2020 işlem hacmi 22 milyar lira

İzmir Ticaret Borsası (İTB) yılın ilk meclis toplantısında, kuraklık ve organik tarıma verilen destekleri değerlendirdi. Borsa olarak, pandeminin gölgesindeki 2020 yılını başarılı şekilde geride bıraktıklarını ifade eden İTB Başkanı Işınsı Kestelli, “İşlem hacmimiz yüzde 24’lük artışla 22 milyar liraya yükseldi. Ürün bazında ise mahlıç ve çiğitli pamuk yüzde 11 ile işlem hacminden aslan payını aldı” dedi. Pandeminin dış ticarette de önemli değişikliklere neden olacağını vurgulayan Kestelli, “AB ile aramıza 25’inci yılını dolduran Gümrük Birliği’nin revizyonu söz konusu olursa kapsam dışındaki tarım sektörü de mutlaka masaya yatırılmalı” diye konuştu.

Tarım Bakanlığı’na çağrı

Su ve kuraklık sorununa değinen Meclis Başkanı Barış Kocagöz ise, “Son 10 gündür aldığımız yağışlar umut verici ancak tedbiri elden bırakmamalıyız. Üretim topraklarımızı mümkün olduğunca tesviye edilmiş, olanak olan alanlarda damla sulamayla desteklenmiş olarak kullanmalı ve bu sezon susuzluğa dayanıklıl ürünleri ekmeliyiz” ifadelerini kullandı. Organik tarım ürünleri pazarının da yıldan yıla geliştiğini vurgulayan Kocagöz, “Tarım Bakanlığı, organik üretim yapanlara ilk üç yıl destek vermiyor sonraki beş yılda verdiği desteğin ise devamını getirmiyor. Organik üreticinin, diğer konvansiyonel üretim rakamlarının neredeyse 3’te 2’si kadar verim aldığı ve destekleme devam etmezse organik üretimden vazgeçeceği ortada” dedi.