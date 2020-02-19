İtfaiyecilere meslek ödülü

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı törende, Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek ve Göztepe Rotary Kulübü Başkanı Barış Akyelli İtfaiye Daire Başkanlığı ile birlikte ekipte yer alan 11 kişiye teşekkür plaketi takdim etti.