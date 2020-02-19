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    HaberlerEge Haberleri İtfaiyecilere meslek ödülü
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    19.02.2020 - 00:04 |

    İtfaiyecilere meslek ödülü

    Göztepe Rotary Kulübü yılın meslek hizmet ödülünü 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde bölgeye ilk ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibine verdi.

    İtfaiyecilere meslek ödülü

    Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı törende, Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek ve Göztepe Rotary Kulübü Başkanı Barış Akyelli İtfaiye Daire Başkanlığı ile birlikte ekipte yer alan 11 kişiye teşekkür plaketi takdim etti.

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