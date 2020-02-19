19.02.2020 - 00:04 |
İtfaiyecilere meslek ödülü
Göztepe Rotary Kulübü yılın meslek hizmet ödülünü 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde bölgeye ilk ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibine verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı törende, Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek ve Göztepe Rotary Kulübü Başkanı Barış Akyelli İtfaiye Daire Başkanlığı ile birlikte ekipte yer alan 11 kişiye teşekkür plaketi takdim etti.
Rusya'nın İdlib'e saldırılarında ölü ve yaralılar varRusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 9 sivil yaralandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik milletvekilleriyle buluşma sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı kapsamlı bir değerlendirme yaptı" dedi. Darbe tartışmalarını da değerlendiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini aktarayım size... Bütün bu gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya yönelik. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.