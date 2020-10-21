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    HaberlerEge Haberleri İTOB OSB’de yatırımlar tam gaz
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    21.10.2020 - 00:06 |

    İTOB OSB’de yatırımlar tam gaz

    Yüzde 95 doluluk oranına ulaşan İTOB Organize Sanayi Bölgesi, yeni yatırımlarla gücüne güç katıyor.

    İTOB OSB’de yatırımlar tam gaz

    İnşaatı sona yaklaşan ticaret merkezinin kısa bir süre sonra açılacağını belirten İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, “Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile temelini attığımız proje, 15 bin kişinin çalıştığı bölgenin önemli eksikliklerini giderecek. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda inşa edilen ticaret merkezinde; bankalar, alışveriş merkezi, sağlık merkezi, kafeterya, PTT ve kargo şubeleri yer alacak. Sadece bölgemizi değil çevre köylere de önemli ölçüde fayda sağlayacak. Ayrıca bölge içinde olmayan sosyal tesis ve camiyi de paydaşlarımızın hizmetine açtık” dedi.

    “Aidatsız, kredi kullanmayan, kendine yetebilen, hukuk ve kanunlar çerçevesinde hareket eden, şeffaf ve adil şekilde yönetilen bir OSB kuruyoruz” diyen Acar, bölgedeki 10’dan fazla firmanın da yeni yatırımlar yaptığını sözlerine ekledi.

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