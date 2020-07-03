İttifak çatırdamıyor gittikçe güçleniyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Millet İttifakı’nda anlaşmazlık yaşandığı yönündeki iddialar ile ilgili olarak “Millet İttifakı laik, demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin güvencesidir. Bu ittifakın sona ereceğine ilişkin söylemler kasıtlıdır” dedi. “Kuşadası’nın çıkarına olan tüm konularda İYİ Partili meclis üyelerimizle büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz” diyen Günel, “S İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı ve meclisimizin İYİ Partili üyesi Hayati Atlı’ya başkan vekilliği görevini bırakmış olmamın, aramızda bulunan uyumun ve güven ilişkisinin en önemli göstergesi olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Üç projeye destek geldi

Öte yandan Günel’in göreve başlamasının ardından oluşturulan Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından üç ayrı proje başvurusuna destek sunuldu. STK’ların işbirliğinde ilerleyecek projeler; Aydın Bölgesinin Yerel Kültür Endüstrisinin Dijital Envanterinin Yaratılması ve Kültürel Çeşitlilik Platformunun Oluşturulması, Kuşadası ve Çevresindeki Otizmli Bireylerin Kovid-19 Sürecinde Yaşadığı Eğitim Kaybının Ebeveynlere Yönelik Uzaktan Eğitimlerle Giderilmesi ve Ne İstihdamda Ne Eğitimde Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı oldu.