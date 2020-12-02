02.12.2020 - 00:03 |
İyi bir çevirinin sırlarını paylaşacak
InstItut Français Türkiye, pandemi döneminde İzmirlilerle buluşmaya devam ediyor. Online olarak düzenlenecek olan Masterclass’ta çevirmen ve yazar Yiğit Bener, iyi çevirinin sırlarını verecek.
Bener, sözlü ya da yazılı çeviri yapanların günlük çalışmalarında kilit rol oynayan temel kavramları pratik deneyimlerinden yola çıkarak ele almaya çalışacak. Tamamen ücretsiz olan bu etkinliğe katılmak isteyenler ifturquie.org web sitesinden kayıt formu doldurabilir.