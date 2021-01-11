İyi ki varsın Hakan

Karşıyaka’nın ilk yarıda 16 maçta attığı 21 golün 10’unu Hakan kaydetti. Takımın skor yükünün yarısını tek başına çeken tecrübeli golcü, ilk haftadaki Isparta 32 Spor deplasmanı hariç ilk yarıda alınan 8 galibiyetin 7’sine golleriyle direkt katkı yaptı. Henüz ilk devreden geçen sezon 28 maçtaki 8 gollük performansını sollayan, geçen sezonki eleştirilerin ardından taraftarın güvenini tekrar kazanan Hakan Kuş, kariyerinin en skorer sezonunu geçirmeye de çok yaklaştı. Grupta gol krallığı yarışında da zirvede bulunan Kaf Kaf’ın yıldızı ikinci yarıda 3 gol daha atarsa 2018-2019’daki 12 gollük bireysel gol rekorunu geliştirecek. Karşıyaka’da sezonun ilk yarısında Doğukan 4, Cenk 2, Anıl, Fatih, Namık Barış, Batuhan ve Özkan 1 gol attı.