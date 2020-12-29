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    29.12.2020 - 00:05 | | NEVRA UÇKAÇ DHA

    İyileşene kadar rahat bir nefes

    İyileşene kadar rahat bir nefes

    İZMİR’de yaşayan SMA Tip 1 hastası 6 aylık Rüzgar bebeğe, yardım eli uzandı. Rüzgar bebeğin rahat nefes alıp, yutkunabilmesi için acil olarak gereken toplam 60 bin lira değerindeki 4 cihaz, bir hafta içerisinde bağışlandı. Maddi sıkıntılarla boğuşan aile, hasta çocuklarının hayatta kalabilmesi için gerekli olan makinelere kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, gen tedavisi için de bağışların devamını istiyor.

    20 Aralık’taki DHA haberinin ardından desteklerin geldiğini belirten baba İbrahim Çiçek, “Hepsi hayırseverler sayesinde kısa sürede temin edildi. İki çocuğumuz daha var. Ankara’da oturan ama ismini açıklamamızı istemeyen bir hayırsever de hem biriken kira borcumuzu ödedi hem de 38 bin lira değerinde olan solunum cihazımızı aldı. ‘Bana dua edin, yeter’ dedi” diye konuştu.

    Gen tedavisi gerekli

    Alınan cihazların kesin tedavi için gerekli olan ilaç temin edilene kadar hastalığı yavaşlatacağını dile getiren Çiçek, “Rüzgar’ın 2.5 milyon doları bulan gen tedavisine ihtiyacı var. Bize destek olmak isteyenler sosyal medyadaki ‘rüzgarsmabebek’ sayfamızı ziyaret edebilir.

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