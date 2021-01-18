İyileşti, yeniden ‘Dost’ların arasında

Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Sokak Hayvanlarına Acil Müdahale Birimi ekipleri, Yeşildere Caddesi’nden gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, köpeği Kültürpark’taki Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı merkezde tedaviye aldı. Dost, bir aylık tedavinin ardından Yeşildere Caddesi’nde bulunduğu yere bırakıldı. Veteriner hekim Özge Aras, “Meslek hayatım boyunca hiç böyle kötü durumda olan bir hayvanla karşılaşmamıştım” dedi.