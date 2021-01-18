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    HaberlerEge Haberleri İyileşti, yeniden ‘Dost’ların arasında
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    18.01.2021 - 00:02 |

    İyileşti, yeniden ‘Dost’ların arasında

    İzmir Büyükşehir’in veteriner hekimleri, bir aracın çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan sokak köpeğini yaşama döndürdü. ‘Dost’ bir aylık tedavi sürecinin ardından arkadaşlarına kavuştu

    İyileşti, yeniden ‘Dost’ların arasında

    Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Sokak Hayvanlarına Acil Müdahale Birimi ekipleri, Yeşildere Caddesi’nden gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, köpeği Kültürpark’taki Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı merkezde tedaviye aldı. Dost, bir aylık tedavinin ardından Yeşildere Caddesi’nde bulunduğu yere bırakıldı. Veteriner hekim Özge Aras, “Meslek hayatım boyunca hiç böyle kötü durumda olan bir hayvanla karşılaşmamıştım” dedi.

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