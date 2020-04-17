17.04.2020 - 00:04 |
İyilik elçileri
İYTE mezunu dört arkadaş, faturalarını ödemekte zorlananlar için Bi’Komşu platformunu hayata geçirdi.
3 BİNE YAKIN FATURA TALEBİ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü mezunu 4 arkadaş, oluşturdukları Bi’Komşu platformuyla faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, yardımseverleri bir araya getiriyor.
Platform kurucularından Aykut Hocaoğlu, “13 Nisan’da açılan sitemize, 45 ülkeden ziyaretçi geldi, 3 bine yakın fatura talebi girişi yapıldı. Bugüne kadar 315 fatura ödendi” diye açıkladı.
Hocaoğlu, platforma üye olurken herhangi bir seçim kriteri bulunmadığını söyledi.
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