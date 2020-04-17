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    17.04.2020 - 00:04 |

    İyilik elçileri

    İyilik elçileri

    İYTE mezunu dört arkadaş, faturalarını ödemekte zorlananlar için Bi’Komşu platformunu hayata geçirdi.

    3 BİNE YAKIN FATURA TALEBİ

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü mezunu 4 arkadaş, oluşturdukları Bi’Komşu platformuyla faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, yardımseverleri bir araya getiriyor. 

    Platform kurucularından Aykut Hocaoğlu, “13 Nisan’da açılan sitemize, 45 ülkeden ziyaretçi geldi, 3 bine yakın fatura talebi girişi yapıldı. Bugüne kadar  315 fatura ödendi” diye açıkladı.

    Hocaoğlu, platforma üye olurken herhangi bir seçim kriteri bulunmadığını söyledi.

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