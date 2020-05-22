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    22.05.2020 - 00:03 |

    İyilik elçileri telefon başında

    İyilik elçileri telefon başında

    Karşıyaka Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşları yalnız bırakmıyor. Kurulan özel ekip; yalnız yaşayan ve belediyeye telefonla kayıt yaptıran 1200 kişiyi her gün tek tek arayarak istek ve ihtiyaçlarını soruyor. Alışveriş ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor veya evlere servis yapan en yakın marketlerin bilgileri paylaşılıyor. Dar gelirli olanlara düzenli erzak yardımı gönderiliyor. İhtiyaç duyanlara psikolog görüşmesi ayarlanıyor. Çiçek ya da Türk bayrağı gibi taleplere de yanıt veriliyor.

    Dayanışma en büyük güç

    Belediye çalışanları ayrıca, birebir iletişim halinde oldukları vatandaşlara belediye imkanlarının dışında, gönüllü olarak da yardım sağlıyor. Koronavirüsle mücadele sürecinde sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini belirten Başkan Cemil Tugay, “Dayanışma en büyük gücümüz. El ele vererek, hem büyüklerimizin ve hem de ihtiyaç sahibi olan tüm yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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