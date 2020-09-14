İyilik hareketi hız kesmiyor...

Özel olarak kurulan tesiste yıkanıp, ütülenerek hijyenik bir şekilde kullanıma hazır hale getirilen ürünler, raflardaki yerini aldı. İhtiyaç sahipleri, kişi başı ilk ay üç ürün, daha sonraki aylarda da iki ürün alabilecek. Pandemi tedbirleri kapsamında ürünler denenmeden, ölçü alınarak teslim edilecek. Bu hizmetten yararlanmak isteyenler mağazaya gelerek kayıt oluşturacak ardından kıyafetlerini teslim alacak. Mağaza incelemelerde bulunan Başkan Şeniz Doğan, “Hem Merkezefendililer arasında dayanışma, yardımlaşma büyüyor, hem de aslında atık olmayan giysiler değerlendirilerek çevrenin korunmasına katkı sağlanıyor” şeklinde konuştu.