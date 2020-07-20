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    HaberlerEge Haberleri İyilik hareketiyle öğrenciler sevindi
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    20.07.2020 - 00:04 |

    İyilik hareketiyle öğrenciler sevindi

    İyilik hareketiyle öğrenciler sevindi

    Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Hüseyin Acet, okul yönetimiyle birlikte öğrencilerine daha iyi imkanlar sunabilmek için karınca gibi çalıştı. Acet, öğrencileri için Tarkan ve Ebru Gündeş’in de aralarında olduğu şarkıcıları, iş insanlarını, holdingleri seferber etti. Onların desteğiyle okula müzik odası, spor alanı, konferans salonu, özel eğitim sınıfı oluşturuldu.

    Öğretmenliğin çok uzun bir yolculuk olduğunu söyleyen Acet, “Önemli olan bu uzun yolda öğrencilerinin ruhuna dokunabilmek” dedi. Şimdilerde Köy Çocukları Okusun Sosyal Sorumluluk Platformu aracılığıyla bir Z kütüphane oluşturmaya çalıştıklarını belirten Acet, “Kütüphane çocukların dünyaya bakış açılarını değiştirir. Mevcut kütüphanemizi zenginleştirerek, öğrencilerimize bilgisayarda araştırma yapabilecekleri, zeka oyunları oynayabilecekleri verimli bir alan haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
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