05.04.2020 - 00:01 |
İyilik Platformu tam gaz çalışıyor
Sivil toplum örgütleri, sivil inisiyatifler, sosyal girişimciler, meslek mensupları, kamu ve özel sektör çalışanları ile birbirinden farklı alanlardan gönüllüler Korona Günlerinde İyilik Platformu (COGİ) çatısı altında toplandı.
COGİ, 65 yaş üstü risk gurubu ve dezavantajlı bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamak, malzeme desteği sağlamak, maddi ve psikolojik destek vermek için hız kesmeden çalışıyor. İzmir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ne resmi olarak başvuru yaptıklarını belirten Corona Günlerinde İyilik Platformu üyeleri, “Kovid-19 sürecini dayanışmayla çözeceğiz. COGİ olarak bilgi ve tecrübelerimizi, mesleki yetenek ve yeterliliklerimizi çözümün parçası olmak için her zaman yaptığımız gibi yine kamu yararına sunmayı hedefledik” dedi.
Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.