İyilik Platformu tam gaz çalışıyor

COGİ, 65 yaş üstü risk gurubu ve dezavantajlı bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamak, malzeme desteği sağlamak, maddi ve psikolojik destek vermek için hız kesmeden çalışıyor. İzmir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ne resmi olarak başvuru yaptıklarını belirten Corona Günlerinde İyilik Platformu üyeleri, “Kovid-19 sürecini dayanışmayla çözeceğiz. COGİ olarak bilgi ve tecrübelerimizi, mesleki yetenek ve yeterliliklerimizi çözümün parçası olmak için her zaman yaptığımız gibi yine kamu yararına sunmayı hedefledik” dedi.