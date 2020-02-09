‘İYTE’nin projeleri esin kaynağı olacak’

Sergi, Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Can Gündüz, Dr. Nursen Kaya Erol, İYTE öğrencileri, belediye çalışanları ve vatandaşlarca ilgiyle gezildi. Başkan Gümrükçü, “Bu projeler, nasıl bir Çiğli hayal ettiğimiz noktasında bizlere esin kaynağı oluşturacak” dedi.