09.02.2020 - 00:01 |
‘İYTE’nin projeleri esin kaynağı olacak’
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin 2019-2020 güz yarıyılı kentsel tasarım projeleri, Çiğli Belediyesi’nde sergilendi.
Sergi, Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Can Gündüz, Dr. Nursen Kaya Erol, İYTE öğrencileri, belediye çalışanları ve vatandaşlarca ilgiyle gezildi. Başkan Gümrükçü, “Bu projeler, nasıl bir Çiğli hayal ettiğimiz noktasında bizlere esin kaynağı oluşturacak” dedi.
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