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    27.08.2020 - 00:04 |

    İZBETON’da mutlu son

    İZBETON’da mutlu son

    İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZBETON bünyesinde çalışan 750 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçilerin maaşlarına yüzde 17 oranında zam yapıldı.

    İZBETON’un Belkahve’deki merkez şantiyesinde sözleşmeye ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Belediye-İş Sendikası İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Murat Karakuş, pandemi dönemine rağmen böyle bir sözleşme imzalandığı için sendika olarak mutlu olduklarını belirtti, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti.

    Karakuş, “Toplu iş sözleşmemiz ocak ayıyla başladı fakat salgın dolayısıyla uzadı. En büyük şansımız işçiden ve emekten yana bir başkanımız ve genel müdürümüzün olması. Pandemiye rağmen çok güzel bir sözleşme imzaladık” dedi.

    Sözleşmeyle birlikte ücretlere 17 zam yapıldığını söyleyen Karakuş, “Sosyal haklarda yapılan iyileştirmelerle birlikte toplu iş sözleşmemiz son yılların en güzel sözleşmesi oldu” diye konuştu. İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da, her zaman emekten yana olduklarını vurguladı. Toplu, iş sözleşmesi 1 Nisan 2020 ile 31 Mart 2022 günleri arasında geçerli olacak.

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