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    HaberlerEge Haberleri İZELMAN’dan miniklere 10 bin kitap
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    22.05.2020 - 00:02 |

    İZELMAN’dan miniklere 10 bin kitap

    İZELMAN’dan miniklere 10 bin kitap

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İZELMAN A.Ş. Kovid-19 önlemleri kapsamında haftada sadece bir gün belirli saatlerde sokağa çıkabilen çocuklara 10 bin adet kitap dağıttı. Dağıtıma, İZELMAN çalışanları ve işçilerin üye olduğu DİSK Genel-İş Sendikası 1 ve 3 No’lu şube temsilcileri katıldı. Aralarında ‘Kahkahacı Pelikan’, ‘Şarkıların Gücü’ ve ‘Poseidon Ormanda’nın da bulunduğu kitaplar, 0-12 yaş arasındaki çocuklara hitap ediyor. 19 Mayıs’ta da 19 ilçede 19 bin gence 19 bin Nutuk dağıtılmıştı.

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