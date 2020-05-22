İZELMAN’dan miniklere 10 bin kitap

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İZELMAN A.Ş. Kovid-19 önlemleri kapsamında haftada sadece bir gün belirli saatlerde sokağa çıkabilen çocuklara 10 bin adet kitap dağıttı. Dağıtıma, İZELMAN çalışanları ve işçilerin üye olduğu DİSK Genel-İş Sendikası 1 ve 3 No’lu şube temsilcileri katıldı. Aralarında ‘Kahkahacı Pelikan’, ‘Şarkıların Gücü’ ve ‘Poseidon Ormanda’nın da bulunduğu kitaplar, 0-12 yaş arasındaki çocuklara hitap ediyor. 19 Mayıs’ta da 19 ilçede 19 bin gence 19 bin Nutuk dağıtılmıştı.